Personlig och politisk genremix

Rina Sawayama Album: SAWAYAMA Bolag: Dirty Hit Genre: Pob/R&B/Nu metal

Född i Japan men uppvuxen i England och som modell med Cambridgeexamen har 29-åringen många strängar på sin lyra. Den nostalgiskt futuristiska fullängdsdebuten som skiner starkt sträcker sig från glassig R&B-inspirerad pop via electro till nu metal. I ”Dynasty” och ”SX” i popversion, men otvättad i ”STFU!”. Det är befriande med en artist som inte räds att ilska eller andra känslor styr vilken genre musiken vinklas mot, utan att det låter det minsta ansträngt. Ännu bättre blir det eftersom Rina Sawayamas texter är både personliga och politiska. Andra höjdpunkter är ”Paradisin’”, dansgolvsvältaren ”Comme des Garçons (Like the boys)”, ”Who’s gonna save U now?” och ”Chosen family”– de två sista fina arena-respektive queeranthems.