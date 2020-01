Omutbart Liverpool vann igen

Foto: Rui Vieira/AP/TT

Liverpool släppte in sitt första mål på över en månad och var på väg mot första poängförlusten sedan oktober.

Men den här Premier League-säsongen är Liverpools.

Roberto Firmino klev fram och avgjorde bortamötet med Wolverhampton, 2–1, i slutskedet.

Att Liverpool stormar fram mot klubbens första ligatitel sedan 1989–1990 är ett ofrånkomligt faktum. "Reds" har varit in i det närmaste ostoppbart hela Premier League-säsongen, och kom till torsdagskvällens bortamöte med Wolverhampton med 21 trepoängare på 22 omgångar och en överlägsen serieledning.

Och när lagkaptenen Jordan Henderson med axeln – målet godkändes efter VAR-granskning – skickade in framspelningsspecialisten Trent Alexander-Arnolds högerhörna redan i den åttonde minuten talade det mesta för att ännu en trepoängare var på väg in på Liverpoolkontot.

Laget hade ju hållit nollan i sju raka ligamatcher sedan 5–2-segern i derbyt mot Everton den 4 december.

Mané skadad

Inte ens det faktum att storstjärnan Sadio Mané utgick med en känning efter drygt en halvtimmes spel såg ut att oroa nämnvärt.

Men "Wolves" hade lördagens färska vändning borta mot Southampton, då 0–2 blev 3–2, i ryggen. Den mexikanske stjärnanfallaren Raúl Jiménez gjorde två av målen – och sex minuter in i den andra halvleken tog han saken i egna händer. Han drev upp ett anfall för egen maskin, lade ut bollen till muskelpaketet Adama Traoré – och när den sistnämnde skickade in bollen i mitten kom Jiménez i full fart och nicksnärtade in 1–1 bakom en chanslös Alisson i Liverpools mål.

Firmino segerskytt

Wolverhampton såg ut att bli första lag sedan Manchester United den 20 oktober att ta poäng av Liverpool i ligan. Men så blev det alltså inte. I den 84:e minuten hittade Henderson fram till Roberto Firmino, som i sin tur hittade målet.

2–1.

Den röda Liverpoolmaskinens 14:e trepoängare i rad, den 22:a segern på 23 ligamatcher – och totalt har "Reds" 40 raka ligamatcher utan förlust sedan 1–2 borta mot Manchester City den 3 januari i fjol.

Ned till tvåan Manchester City skiljer hela 16 poäng, och då har Liverpool ändå en match mindre spelad.

Rättad: I en tidigare version uppgavs fel antal poäng som Liverpool är före Manchester City i tabellen. Rätt är 16 poäng.