Fältsjukhuset i Älvsjö öppnas

Foto: Jessica Gow/TT

Fältsjukhuset i Alvsjö öppnas för patienter redan i helgen och Region Stockholm begär hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) att få aktivera krislägesavtal.

Avtalet innebär bland annat att den ordinarie arbetstiden för vårdpersonalen blir 48 timmar per vecka under max en månad, men att personalen i sin tur får 220 procent av lönen per timme. Vårdförbundet har tidigare krävt att avtalet ska aktiveras.

– Vi hoppas att vi får ett skyndsamt beslut av SKR och att vår begäran godkänns, säger finansregionråd Irene Svenonius (M) på en pressträff.

Enligt Svenonius är beslutet unikt.

– Det här är en unik åtgärd, därför att vi står mitt uppe i en enorm pandemi och ser ett växande antal patienter varje dag på våra sjukhus. Vi bygger ut IVA-kapaciteten kraftigt i länet och behöver ha personal för att bemanna alla IVA-platser som vi behöver för att rädda liv under coronapandemin, säger hon.

TT har tidigare talat med Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.

– Om kriterierna är uppfyllda säger vi ja och sedan har vi en dialog med de centrala fackliga organisationerna som är part på avtalet inför beslutet, sade hon då.

Ytterligare 30 personer i länet med bekräftad covid-19 har avlidit och därmed har antalet döda ökat till 179, enligt ett pressmeddelande.

Antalet smittade fortsätter att öka och 143 patienter med covid-19 vårdas i intensivvård vid akutsjukhus. Förutom de som får intensivvård är det 572 virussmittade patienter som vårdas på sjukhus.