NME utser Robyn till årtiondets låtskrivare

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Svenska Robyn ska koras till förra decenniets främsta låtskrivare på brittiska musiktidningen NME:s årliga prisgala.

Utmärkelsen är en engångsföreteelse och går till Robyn för hennes "ovärderliga bidrag till och inflytande på dagens poplandskap", skriver NME.

I december utsåg samma tidning hennes "Dancin on my own" till 2010-talets bästa låt.

– Det finns så många bra låtar som skrevs före eller efter 2010 som har inspirerat mig. Så jag känner mig väldigt ödmjuk och hedrad över att få det här priset, säger Robyn till NME.

Sedan tidigare är det känt att Courtney Love ska utses till årets ikon och att priset "gudalikt geni" delas ut till Glastonbury-arrangören Emily Eavis.

NME-galan äger rum i London den 12 februari. Uppträder gör bland andra AJ Tracey, Yungblud och The 1975.