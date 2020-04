Netflix Jordan-dokumentär tidigareläggs

Foto: Thibault Camus/AP/TT

Den tio avsnitt långa dokumentärserien "The last dance" får ett tidigare premiärdatum på Netflix, skriver T he Hollywood Reporter.

Serien kretsar kring basketlegendaren Michael Jordans liv och karriär, men handlar även om hur den amerikanska basketligan NBA:s popularitet sköt i höjden under 1990-talet.

"The last dance" skulle ha visats i den amerikanska sportkanalen ESPN i sommar. Men på grund av coronaviruset gapar tablån tom nu.

"Tittarna behöver fortfarande kunna fly vardagen till sportens värld. Vi har hörsammat önskemålen om att visa den här serien tidigare och är glada att kunna meddela att vi har fått möjlighet att göra just det", säger kanalen i ett pressmeddelande.

Utanför USA har serien premiär på Netflix den 20 april.