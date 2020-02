M och KD går vidare om arbetskraftsinvandring

Foto: Jessica Gow/TT

Foto: Johan Nilsson/TT

Moderaterna och Kristdemokraterna lägger i dag fram ett initiativ i frågan om arbetskraftsinvandring i riksdagen.

Men det handlar bara om en liten del av den långa lista som M presenterade häromdagen – Migrationsverket ska få snabb tillgång till uppgifter hos andra myndigheter.

Utskottsinitiativet ska upp en första gång på socialförsäkringsutskottets bord på torsdagen. Moderaterna föreslår att utskottet ska se till att lagar ändras för att Migrationsverket ska få det som kallas direktåtkomst till uppgifter hos andra myndigheter. Det är uppgifter som är viktiga när Migrationsverket ska hantera ansökningar om tillstånd för arbetskraftsinvandrare, eller göra kontroller, som finns bland annat hos Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Så sent som i går skrev regeringen och dess samarbetspartier att Moderaterna "slår in öppna dörrar" med sitt initiativ. En ändring är på gång i form av en förordning under våren, något som ska ge Migrationsverket det myndigheten har behov av.

M och KD ser det som mycket märkligt att regeringen först nu säger sig vilja göra allvar av ett förslag som en utredning kom med redan för tre år sedan, i december 2016. Socialförsäkringsutskottet har sedan dess flera gånger begärt att regeringen ska återkomma med förslaget.

Det är oklart om Vänsterpartiet kan tänka sig att ställa sig bakom det specifika initiativet. Men V har sagt sig vara villiga att diskutera den långa åtgärdslista som Moderaterna lagt fram för att komma åt brister i reglerna för arbetskraftsinvandring.