Kostnader för ekonomiskt bistånd ökar

Fakta

Ekonomiskt bistånd utgör det yttersta skyddsnätet för att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå när andra möjligheter till egen försörjning är uttömda.

Under 2018 betalade Sveriges kommuner ut 11,2 miljarder kronor till 206 000 hushåll, antalet biståndstagare uppgick till nästan 400 000 individer. Socialstyrelsens sammanställning för 2019 kommer under tredje kvartalet 2020, men enligt preliminära siffror ökade utbetalningarna med ungefär 5 procent under 2019.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner