De kan få årets fotobokspris

Foto: Ylva Zacharoff/TT

Mystik i Älvdalen, fest och vemod hos ett gäng unga i storstaden samt landande fåglar – det är några av motiven i de böcker som kan få Svenska Fotobokspriset för i år, meddelar juryn.

De nominerade fotograferna är Jesper Waldersten för "All over", Maja Daniels för "Elf Dalia", Märta Thisner för "Drunk in love", Stephen Gill för "The pillar" och Theo Elias för "Smoke".

Bakom priset står Fotoförfattarna inom Svenska fotografers förbund. Vinnaren koras 11 mars på Bio Rio i Stockholm och pristagaren får 60 000 kronor. Övriga nominerade får 10 000 kronor vardera.