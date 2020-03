Biden på väg mot jordskredsseger i södern

Foto: Patrick Semansky/AP/TT

Joe Biden kan andas ut – och blicka vidare mot supertisdagen, som kan bli utslagsgivande.

South Carolina ser ut att bli den avgörande segern som hans kampanj så väl behöver.

Flera tv-bolag utsåg direkt efter vallokalernas stängning den tidigare vicepresidenten till segrare och tidigt i rösträkningen har han över 50 procent av rösterna.

54 delegater står på spel i South Carolina i processen för att utse vem demokraterna skickar fram mot Donald Trump i höstens presidentval.

Baserat på vallokalsundersökningar förutspår Edison Media Research samt flera tv-bolag att Biden går vinnande ur striden i delstaten. Tidigt i rösträkningen rusar Biden i väg med över 50 procent av rösterna.

Clyburn gav skjuts

Seger i South Carolina anses viktig för Bidens överlevnad i nomineringsloppet. Preliminära siffror visar att Biden har gått starkt i de flesta väljargrupperna. Men framför allt hos äldre och svarta, som står för en större andel av de röstande än de tidigare bataljerna i Iowa, New Hampshire och Nevada, där Biden har gått svagt.

Men även hos liberala väljare så har Biden gått starkare än Bernie Sanders, som inför lördagens val hade en betydande ledning, enligt Washington Post.

Biden fick en rejäl skjuts framåt när den extremt inflytelserike svarte kongressmannen James Clyburn ställde sig bakom honom. En majoritet av väljarna säger sig enligt Edisons undersökning ha påverkats av det.

Sanders långt bakom

Tvåa i South Carolina ligger Bernie Sanders – som har haft framgång i de tidigare delstaterna som sagt sitt. Men underläget mot Biden är nästan 40 procentenheter, och frågan är om det får hans kampanj att tappa fart inför supertisdagen.

För Vermontsenatorn, som förlorade nomineringsprocessen mot Hillary Clinton 2016, blev South Carolina då det första tydliga bakslaget. De preliminära röstsiffrorna pekar på att han fortfarande säkrar delegater, och ser ut att kunna gå in i supertisdagen i ledning.

Trea i South Carolina ligger miljardären Tom Steyer, något av ett wildcard som satsat hårt i delstaten, och ser ut att ha lockat mer än tio procent av väljarna.

Trump hånar Bloomberg

Ett annat frågetecken är miljardären och den tidigare New York-borgmästaren Mike Bloomberg, som kliver in i valrörelsen i och med supertisdagen. En som tycker att han redan nu kan kasta in handduken är Donald Trump.

"Sömnige Joe Bidens seger i South Carolinas demokratiska primärval borde vara slutet för Mini-Mike Bloombergs skämt till kampanj. Efter det värsta debattframträdandet i presidentdebattshistorien så har Mini-Mike nu fått se sina väldigt få röster splittras av Biden, som tar bort många", skriver presidenten på Twitter.