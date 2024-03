Över 130 döda efter konsertattack i Moskva

Foto: Rysslands beredskapsdepartement via AP/TT

Räddningstjänst på plats i konserthuset i Moskvas västra utkant på lördagen. Foto: Rysslands beredskapsdepartement via AP/TT

Elva personer har gripits under natten och morgonen, rapporterar ryska medier med hänvisning till makthögkvarteret Kreml. Bland de gripna finns enligt uppgift de fyra som öppnade eld i konserthuset i utkanten av huvudstaden.

Brandfarlig vätska

IS hävdar ansvar

Terrorgruppen IS tog sent på fredagen på sig dådet. På Telegram skrev gruppen att medlemmar "attackerade en stor folksamling i utkanten av Rysslands huvudstad Moskva".

FN:s generalsekreterare António Guterres fördömer på en presskonferens i Egypten attacken och säger att IS "utgör ett allvarligt hot mot oss alla".

Enligt The New York Times uppgav USA strax efter Telegrammeddelandet att det handlar om Afghanistanbaserade IS Khorasan, även kallad IS-K. Ryska myndigheter har inte kommenterat uppgiften.