Dom faller i unikt PKK-mål i Stockholm

Ärendet är det första i Sverige där en person har åtalats för försök till terrorfinansiering av just PKK. Tidigare har det främst rört terrorgruppen IS.

Koppling till PKK

Åklagare Hans Ihrman anser sig ha bevis för mannens koppling till PKK och att pengarna han försökte driva in skulle gå dit. Han yrkade när rättegången avslutades att mannen döms till fem års fängelse.

I ett yttrande har även Migrationsverket uppgett att det just nu föreligger verkställighetshinder av utvisning vid en fällande dom.

Tyska och franska uppgifter

Turkiet har i samband med processen kring den svenska Natoansökan ställt krav på att Sverige ska agera hårdare mot PKK-sympatisörer. Ihrman har dock sagt att det endast är en slump att detta åtal som är det första i sitt slag väckts just nu.

Fakta: PKK

Kurdistans arbetarparti (PKK) grundades 1978 som ett marxistiskt parti.

Rörelsens mål var en kurdisk stat i sydöstra Turkiet samt angränsande delar av grannländer.

1984 tog PKK till vapen mot den turkiska staten i kampen för självständighet.

PKK är terrorstämplat av Turkiet, EU och USA.

Under 2022 utförde PKK enligt uppgift från åklagare Hans Ihrman 54 attentat där 40 personer dödades och ytterligare 150 skadades. Det gör PKK till den elfte dödligaste terroristorganisationen i världen enligt Institute for economics and peace.

Turkiet har bland annat fört fram krav på hårdare tag mot PKK för att man ska godkänna Sveriges Natomedlemskap.