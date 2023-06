CNN:s vd Chris Licht tvingas bort

Licht har under våren fått hård kritik för flera redaktionella beslut, bland annat då den förre presidenten Donald Trump intervjuades i en så kallad "town hall-intervju" på bästa sändningstid i mitten av maj.

Under året har CNN också skakats av nedskärningar, låga tittarsiffror och skarp kritik i medarbetarundersökningar.

Droppen blev, enligt nyhetsbyrån AP, en lång artikel i tidningen The Atlantic. Licht sade i måndags till de anställda att han inte kände igen sig eller bolaget, men att han bad om ursäkt för situationen på kanalen.

Licht anställdes som vd efter att ha jobbat som producent i många år, bland annat för "Morning Joe", "CBS this morning" och "The late show with Stephen Colbert".