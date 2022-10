Det här påverkar samhället och människorna. Den gnagande oron över vad ett krig som accelererar in i ett kärnvapenanvändande kan innebära växer sig starkare och minner om 80-talet.

Nu behövs konsten och litteraturen mer än någonsin, för att ge motbilder och nyansera all tvärsäkerhet. Jag letar bland litteratur som skrevs under 80-talet, i det kalla krigets skugga, och fastnar för en av de bästa svenska diktsamlingar som har givits ut, Tomas Tranströmers ”För levande och döda” (Bonniers). Den publicerades 1989 men Tranströmer arbetade långsamt och dikterna tillkom säkerligen under flera av de säkerhetspolitiskt anspända år som föregick murens fall.