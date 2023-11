År 1992 publicerade den amerikanska statsvetaren Francis Fukuyama boken ”The end of history and the last man”. Boken blev en bestseller och fick stort genomslag. Tesen som Fukuyama drev var att de öppna liberala marknadsekonomierna hade vunnit. Vi kunde nu vänta oss att land efter land skulle frigöras och bli öppna demokratier. Det var enligt författaren slutet på historien som vi känner den. Han fångade dåtidens tidsanda: vi går mot total globalisering och en kraftigt stigande världshandel.