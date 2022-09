Naturligtvis kunde hon inte låta bli att leverera ett och annat nålstick mot sina politiska motståndare under pressträffen. Magdalena Andersson verkar ha uppfattningen att den nuvarande regeringen har lyckats med det mesta under sina åtta år vid makten, och hon signalerade att nästa regering kommer till ett dukat bord eftersom regeringen (underförstått hon själv under alla år som finansminister) såg till att spara i ladorna under de goda åren.