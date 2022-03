Det relativt snabba beslutet är resultat av en ny förmåga hos unionen att ena sig kring viktiga frågor. Det är utmärkt. För hittills har kombinationen EU och migration mest påmint om den splittring som skapades under flyktingströmmen från främst Syrien för sju år sedan. Meningsskiljaktigheterna utvecklades dessvärre till en klyfta under åren som följde, till stor del på grund av att länder som Ungern och Polen har gått i en alltmer auktoritär riktning. Förutom att minska rättsväsendets och akademins oberoende har fria medier antingen tagits över av staten eller satts under hård press att inte rapportera om sådant som den styrande makten ogillar. I synnerhet Ungerns Viktor Orban har, trots landets blygsamma mottagande av asylsökande, målat ut invandrare som hot mot landet.