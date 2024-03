Sveriges ansökningsprocess var visserligen historiskt kort, men betydligt mer utdragen än önskat. Den enda fördelen med att det fullvärdiga medlemskapet drog ut på tiden var möjligen att såväl makthavare som medborgare hann fundera över vilken roll Sverige ska ha i försvarsalliansen. Beslutet att lämna in ansökan behövde ju ske relativt snabbt efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina eftersom de borgerliga partierna dittills inte fått gehör för sin strävan att närma sig Nato genom åtminstone en så kallad option.

Det var logiskt och klokt att Sverige avvaktade under det känsliga limboläge som ansökningsprocessen innebar. Vi saknade ju då de garantier om hjälp som Natoländerna Danmark och Nederländerna kunde räkna med.

Sedan en vecka är läget ett annat. Efter att statsminister Ulf Kristersson (M) lämnade in de sista dokumenten i Washington och fick några innerliga ”Welcome!” av USA:s utrikesminister Antony blinken och president Joe Biden är Sverige Natos 32:a medlem. Det innebär att det är dags för mer.

Ett beslut om Jas till Ukraina bör inte kräva lång tid med tanke på att frågan har varit på tapeten under flera månader. Under den gångna hösten ställde sig flera partier positiva till att, vid ett lämpligt tillfälle, förstärka Ukrainas luftförsvar med svenska Jas. Försvarsmakten och Försvarets materielverk fick i uppdrag att se över om det var lämpligt, och en hemlig analys lämnades in till regeringen i slutet av året.