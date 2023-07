Även om Turkiets president Recep Tayyip Erdogan behärskar konsten att hålla korten nära kroppen och inte avslöja några känslor – förutom möjligtvis missnöje och likgiltighet – är det uppenbart att han njuter av att förhandla i överläge. Och det är just vad han har försökt att ägna sig åt sedan i maj förra året när den dåvarande socialdemokratiska regeringen lämnade in Sveriges Natoansökan.

Att statsminister Ulf Kristersson (M), utrikesminister Tobias Billström (M) och försvarsminister Pål Jonson (M) är angelägna om att Sverige ska träda in i försvarsalliansen har det dock inte gått att tvivla på. Då och då under det senaste året har kritiska röster hävdat att de framstått som lite för ivriga, och att detta har försatt Sverige i ett sämre förhandlingsläge. Kanske låg det något i det under regeringens första tid vid makten i höstas, men en sak går inte att förneka: I det långa loppet är det bättre med en regering som gärna lämnar allianslösheten bakom sig än en som närmast motvilligt skulle släpa sig in i Nato.