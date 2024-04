Demokratiska fri- och rättigheter är under tillbakagång. Såsom digitaliserad övervakning, ekonomisk kris för barnfamiljer, förenings- och kulturfriheten, censurering av människor både i allmänhet och inom myndigheter. Vi har färre, inte fler demokratier idag än för fyra år sedan. Det är meningar som Jaume Duch Guillot, Europaparlamentets generalsekreterare för kommunikation inledde med under sitt inledningsanförande för Together.EU Leadership Academy som jag fått vara en del av. Demokratins tillbakagång kallas ibland för autokratisering. Det sker inte via statskupper eller revolutioner utan paradoxalt nog via demokratiska metoder. Slutsatsen som man kan dra av det är att det råder ett allt bredare folkligt stöd för en auktoritär politik, vilket då blivit ett hot mot demokratin.