Nu hade han avtjänat ett långt straff och han hade skaffat sig en yrkesutbildning och fått ett jobb. Nej, jag försöker inte berätta en solskenshistoria eller förminska det han har gjort. Jag vet inte vad han dömts för, men förstår att det är grova brott, och att han därför får leva med ånger och ångest under resten av livet. Min poäng är en annan, som jag snart kommer till.

Det är som bekant en relativt liten andel av befolkningen som begår riktigt allvarliga brott. Av dem som döms till fängelse har återfallen i brottslighet minskat stadigt under lång tid. Vad jag begriper finns det ingen självklar förklaring, men svensk kriminalvård väcker en hel del nyfikenhet i vår omvärld. Det är viktigt att påminna om de här siffrorna när en del vill skruva upp retoriken ytterligare och i grunden förändra kriminalvården. Som bekant tycker inte Sverigedemokraterna att det som gjorts räcker. SD vill göra det möjligt att döma 13-åringar till livstid och vill förvandla kriminalvården till ett straffverk.

Min poäng är att mannen jag mötte i vimlet inte är unik. Under 2000-talet har andelen som återfallit i brott efter fängelsetiden sjunkit från cirka 40 procent till 30 procent. Siffrorna lär förändras när fler buras in, och framför allt när fler yngre buras in, men uppenbarligen betyder inte fängelsetiden enbart att brottslingar gör en paus.