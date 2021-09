Offentliga digitala plattformar måste bli lättare att använda

Ett klick, två klick, logga in med bank-id, nya klick in i en vindlade digital infrastruktur där möjligheterna tycks oändliga, men där den funktion man söker tycks vara gömd under lager av rullgardinsmenyer. Som medborgare, eller kund som det allt oftare heter, möts man av en rad olika system varje gång man har med den offentligfinansierade sektorn att göra. Det informationsutbyte som sker mellan pedagoger och föräldrar till exempel, vilket tidigare huvudsakligen skedde via lappar i skolväskan, e-post eller korta samtal vid hämtning och lämning är i dag utlokaliserat till cyberrymden.