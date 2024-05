Kajsa Kettil: Obegripligt om parkeringsplatser prioriteras framför kultur

Strax över 3000 – så många ulricehamnare har skrivit under en namninsamling i protest mot den planerade placeringen av ett nytt kulturhus i Ulricehamn, vilket Ulricehamns Tidning berättade häromdagen. Området heter Marknadsplatsen och består av en stor parkering. Om kulturhuset byggs blir det färre parkeringar just där, och detta är några kommuninvånare så upprörda över att de drog igång namninsamlingen. Målet är att den ska leda till en folkomröstning.

Innan vi går in på varför det vore olyckligt måste vi backa bandet. För att göra en över 40-årig historia kort har Ulricehamns stadsbibliotek varit under all kritik hur länge som helst. Lokalerna i det så kallade nämndhuset betraktades som tillfälliga redan när biblioteket flyttade dit i slutet av 70-talet. Och eftersom diskussionerna om och förberedelserna inför detta nya stadsbibliotek har pågått mer eller mindre konstant har de provisoriska lokalerna fått fortsätta hålla öppet.