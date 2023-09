Det står klart när partiets Christofer Fjellner berättar vad han har kommit fram till under de månader han har mejslat fram en rad gröna förslag som är tänkta att antas vid stämman i oktober. Tyngdpunkten i klimatpropositionen ligger på just fossilfri elproduktion med hjälp av förenklade tillståndsprocesser för kärnkraft och en nationell strategi för mer solenergi (SvD 17/9). Och så mer vindkraft, både till havs och på land. I våras godkände regeringen en vindkraftspark i havet utanför Falkenberg, och statsminister Ulf Kristersson (M) missade inte en chans att påminna väljarna om att hans regering hade fått till mer vindkraft under åtta månader än vad den förra regeringen lyckades med under åtta år.