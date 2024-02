Samtidigt som gratulationer från många av världens ledare strömmade in bjöd en dämpad svensk statsminister in till presskonferens för att kommentera måndagens historiska händelse. När Ungerns parlament, efter mycket om och men, röstade ja till att släppa in Sverige i Nato var det sista hindret till slut undanröjt. Efter nästan två års ratificeringsprocess återstår i princip bara lite brevväxling mellan Stockholm och Washington innan Sverige är en fullvärdig medlem av försvarsalliansen och den svenska flaggan kan hissas vid Natos högkvarter i Bryssel.