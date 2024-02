Det går inte med säkerhet att veta varför Navalnyj dog just nu, men det är ändå värt att notera att det skedde en månad före det så kallade presidentvalet där Putin under skendemokratiska former ska bli omvald. Det är även en dryg vecka efter att en annan oppositionspolitiker, krigskritikern Boris Nadezjdin, underkänts som kandidat i presidentvalet.