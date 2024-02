Måndag kväll. I jakt på en artikel som fladdrat förbi i nyhetsflödet under dagen loggar jag in i eSvD, men i stället för dagens datum råkar jag klicka på ”10 år sedan”. Då som nu möts läsaren av krigsrubriker.

Tajmingen är nästan kuslig. För den 20 februari 2024, exakt tio år senare och bara några dagar före tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, är krigszonen och dödandet vardag för ukrainarna. På förmiddagen uppges fem civila ha dödats i nordöstra delen av landet, och under helgen som gick tvingades ukrainska styrkor överge staden Avdijivka.

Försvarsminister Pål Jonson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Mikael Oscarsson (KD) och Joar Forssell (L) under tisdagens pressträff om nytt stöd till Ukraina.

Försvarsminister Pål Jonson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Mikael Oscarsson (KD) och Joar Forssell (L) under tisdagens pressträff om nytt stöd till Ukraina. Foto: Stefan Jerrevång/TT

För Ukraina är läget akut, för oss andra ligger det lite längre fram i tiden. Utan att påstå att kriget står för dörren eller att det kommer att bli krig överhuvudtaget, finns det anledning att lyssna när den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must konstaterar att Ryssland är på väg att bygga sin militära förmåga. I sin färska årsrapport uppmanar Must svenska myndigheter att agera. Mustchefen Thomas Nilsson skräder inte orden: ”Det krävs att vi alla måste kavla upp och göra mera, och vi måste göra det under ganska kort tid, för tiden är inte på vår sida. Vi har mycket att göra men vi måste utveckla totalförsvarsförmågan men också hela samhällets robusthet.” (SvD 19/2)