Däremot är det allt annat än utmärkt att ansvariga politiker fortsätter bråka om vem som borde ha gjort vad igår. SVT:s Agenda bjöd nyligen in till en diskussion om gängkriminaliteten med särskild betoning på att allt yngre dras in i våldet. När det blev dags för ansvariga politiker, i det här fallet Camilla Waltersson Grönvall (M) och Fredrik Lundh Sammeli (S), då kom det att handla om just det, om vem som borde ha gjort mer tidigare. Det blev en diskussion om vem som borde ha installerat en brandvarnare.

Varför är kraftsamlingen viktig? Ja, för det första därför att debatten om vem som är ansvarig är meningslös. För drygt 20 år sedan hade Sverige med internationella mått mätt ganska få skjutningar. Idag ligger vi i den absoluta Europatoppen. Det har varit en stegvis ökning under två decennier och under den tiden har det varit både blå- och rödfärgade regeringar och alla kan med all rätt hävda att någon annan borde ha gjort mer tidigare. Alla har helt enkelt ett ansvar för att samhället, regeringen och andra, reagerade för sent.