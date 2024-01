Det är mot en dyster omvärldsfond med krig och försämrad säkerhet som Sveriges statschef Carl XVI Gustaf och drottning Silvia under tisdagen och onsdagen tar emot Frankrikes president Emmanuel Macron och hans fru Brigitte Macron.

På agendan under samtal mellan presidenten och den svenske regeringschefen, statsminister Ulf Kristersson (M), står bland annat Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Europa. Med sådana gemensamma utmaningar betyder det faktiskt något att två EU- och Natovänliga ledare syns skaka hand och umgås under kamratliga former.