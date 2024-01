Studien, som uppmärksammades på nyhetsplats i BT i förra veckan, kunde inte komma mer lägligt. För redan på måndagen drog ett nytt oväder in. Ett temperaturomslag, snabb snösmältning och stora regnmängder ledde till översvämningar på flera håll i Borås. BT (22/1) träffade Pentti Lindberg på Sjöbo som gav sig ut i ovädret för att hacka bort is och snö från kommunens gatubrunnar, i hopp om att inte vattnet tar sig in i källaren. Han är kritisk till att kommunen inte gör mer i förebyggande syfte för att förhindra fastighetsskador från översvämningar. Borås stad menar å sin sida att det inte går eftersom det är fruset i brunnarna, men medger samtidigt att kommunen har problem när det gäller mindre gator.