Jytte Guteland: Sjöfarten behöver minska utsläppen

Vi lever också i en rörig och rörlig tid. Inget är säkert då Corona kan ställa in det mesta. Något som inte har ställts in, utan som istället sker digitalt denna vecka är IMOs konferens om sjöfartens utsläpp. Det är en viktig konferens inför klimattoppmötet i Glasgow eftersom sjöfarten står för en enorm andel av utsläppen. Den marina sektorn är en av världens största utsläppare om vi räknar utsläpp från sektorer. Jag har varit med denna konferens med IMO tidigare år och jag måste säga att det inte alls är samma sak att delta via länk. Det är lättare att förhandla där man kan se sin motpart tydligt i ögonen och inte via ett hackigt digitalt mötesverktyg. Jag tycker ofta att digitala möten helt kan ersätta fysiska möten, eller tillkomna då ett fysiskt möte inte ens varit möjligt, men i dessa komplicerade förhandlingar fungerar distans inte särskilt bra, det är bara att erkänna.