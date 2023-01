Gränskontroller är en dyr och dålig politisk show

Fast nu fotvandrar inte krigsoffer mot Sverige i tiotusental – antalet asylsökande under 2021 var det lägsta under hela 2000-talet – och coronaviruset finns redan ibland oss. Under 2016-17 gjorde gränspolisen 20 miljoner kontroller, men den har bara gjort några enstaka vapenbeslag – vilket tullen ändå ska ta hand om – och gränspolisen menar att gränskontrollerna inte är det effektivaste sättet att förhindra att människor befinner sig i Sverige illegalt. Mats Berggren, chef för gränspolisen i Region Syd, menar att satsningen på att stärka EU:s yttre gränser kommer få mycket större verkan.