Samma typ av avvaktan syntes hos den förra svenska regeringen under krigets första månader. Några veckor efter Tidöavtalet visade dock den M-ledda regeringen på mer handlingskraft i frågan. Det så kallade vinterpaketet är en bra början, men behöver följas av fler.

Om inspirationen till detta tryter går det att blicka över Atlanten. Under veckan som gått har demokrati och frihet i allmänhet och Ukraina i synnerhet diskuterats flitigt i Washington DC; dels under ett Natomöte, dels under en internationell konferens för borgerlig politik. Där framträdde en bild av en solid, amerikansk övertygelse att Ryssland måste bekämpas.