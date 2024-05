Samtidigt som den svenska läktarkulturen lockar turister och hyllas internationellt, är samma kultur under attack. Tonläget mot supporterrörelsen har höjts och de senaste åren har flera videor som visar övervåld från ordningsmakten dykt upp i sociala medier. Ett tydligt exempel var när polisen avfyrade pepparsprej in i en supporterbuss efter en match mellan Helsingborgs IF och Jönköpings södra.