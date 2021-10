Där befann jag mig för ett par veckor sedan. Efter valvaka på Svenska ambassaden i Berlin under det tyska valet fick jag skicka kollegorna i förväg till restaurangen för att själv skriva klart kvällens ledare, och hamnade därför på efterkälken i nämnda park.

Om jag var orolig? Nej, faktiskt inte. Vaksam däremot, och efter en minuts övervägande ringde jag en familjemedlem som fick hålla mig sällskap i luren under den raska promenaden.

En brottskategori som har blivit allt vanligare är de så kallade förnedrings- eller ungdomsrånen. Offren är ofta unga killar, och nyligen uppmärksammades det att ungdomsrånen har fördubblats under de senaste fem åren. (SR 4/10) Från att mest ha varit ett storstadsfenomen rånas nu unga personer även i andra delar av landet. Ett skräckexempel är Linköping, där anmälningarna har ökat med 700 procent. Inte heller Borås är förskonat – förra året anmäldes 26 rån mot unga – vilket innebär en rejäl ökning. (SR 4/10)

Det är utmärkt. Men om alla ska ha friheten att röra sig obehindrat i samhället behövs åtgärder på fler ställen och på fler sätt. Och det måste inte alltid vara det offentliga som står bakom satsningarna, det visar ett aktuellt projekt från civilsamhället. Boråsaren Emelie Rosengren har tagit initiativ till gemensamma promenader för tjejer som vill men inte vågar motionera ensamma under mörka kvällar. (BT 4/10) Idén föddes efter att hon noterade att alltfler kvinnor undvek att röra sig ensamma utomhus efter mörkrets inbrott, och till BT säger hon att det här är ett sätt för henne att belysa problemet och samtidigt göra något åt det.

I veckan presenterades den årliga Nationella trygghetsundersökningen från Brå, och enligt den minskade brott som misshandel, sexualbrott, hot och personrån (förutom ungdomsrån) under pandemiåret 2020. Detsamma gäller känslan av otrygghet ute under sena kvällar; nationellt sett minskade denna oro något under förra året.