Det är sällan myndigheter pekar med hela handen, men det gjorde Riksrevisionen i sin granskning av Allmänna arvsfonden som kom i början av mars. Budskapet var tydligt: fonden bör avvecklas. Bakgrunden till den skarpa uppmaningen är Arvsfonden får in betydligt mer pengar än den hinner dela ut, samtidigt som det förekommer brister vad gäller kontroll av hos vilka organisationer fondens pengar hamnar.

Allmänna arvsfonden instiftades för snart 100 år sedan, när kusiner togs bort från arvsordningen. Arvet från dem som i och med beslutet saknade arvingar, och inte testamenterade sina tillgångar, gick till fonden. Till en början hade den i uppgift att dela ut pengar till verksamhet som är viktig för barn och ungdomar. Med tiden utvidgades det till att även omfatta pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Under förra året fick Allmänna arvsfonden in nästan 1 400 miljoner kronor. En stor del av intäkterna kom in genom arv, varav betydande summor går till olika ideella projekt.