Under en rätt avslagen partiledardebatt i riksdagen häromveckan bjöd vänsterledaren Nooshi Dadgostar till ett av få skratt när hon skämtade med statsminister Ulf Kristersson, som just uppmanat politikerna att hoppa på tåget, om att det inte går några tåg i tid i det här landet.

Men skrattet fastnar lätt i halsen när man tänker på situationen på svenska järnvägar. Många är de som väntat tålmodigt på att tåget ska komma. Tågtrafiken är inte direkt känd för sin punktlighet och den här vintern har man varit lyckligt lottad om tåget ens avgått då närmare 11 000 tågavgångar ställts in under december och januari månad. Bland annat på grund av fordonsbrist och en ”hård vinter” och tågbolagen räknar med inställda avgångar och reducerad trafik en bra bit in till våren.