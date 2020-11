Marie Demker: En helg för döda och levande

Jag tycker om Allhelgonahelgen. Numera tenderar den också att sammanfalla med ett skollov vilket ger möjlighet till längre ledighet. Svenskarna tänder ljus på kyrkogårdarna under den här helgen, faktiskt gör så gott som halva befolkningen någon form av besök på en gravplats och tänder ljus under Allhelgonahelgen. Det är en relativt modern sed i vårt land, den introducerades på 1950-talet men har särskilt under de senaste två decennierna vuxit till en djupt folkligt förankrad ritual. Ljusen som glimmar i mörkret från Haparanda till Ystad den här helgen skvallrar om gemenskap, värdighet och om hopp, om ljus och försoning trots den sorgliga inramningen.