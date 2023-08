För regimkritikern och Putinmotståndaren Aleksej Navalnyj har förmodligen den värsta augustihändelsen redan inträffat. När Navalnyj hade dömts till sitt 19 år långa fängelsestraff för att ha ”uppmuntrat till och finansierat extremism”, lyckades han via sina advokater få ut ett meddelande.

Om Vladimir Putin delar sina landsmäns oro för att något dramatiskt ska inträffa i augusti vet vi inte. Det är ju många bedömare som har dragit slutsatsen att Putins egen ställning är försvagad efter hans agerande under och efter Wagnergruppens uppror under midsommarhelgen. Om Prigozjin och hans legosoldater så lätt kunde ta sig långt in i södra Ryssland och sätta kurs mot Moskva, då kanske även andra som är kritiska till hur Ukrainakriget sköts, får inspiration, menar en del.