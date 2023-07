Först en brasklapp: Ingenting är klart innan allt är klart. Och är det något vi har lärt oss av det senaste årets Natocirkus är det att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är nyckfull och kan ändra sig på en sekund. Men det besked som Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg lämnade sent på måndagskvällen betyder trots allt att Sverige är närmare ett Natomedlemskap än någonsin. Teoretiskt sett kan Erdogan lämna in en begäran till det turkiska parlamentet att ratificera Sveriges Natoansökan innan veckan är slut och parlamentet tar sommaruppehåll.

De kommande dagarna kommer att bli nervösa. Å andra sidan spelar det ingen större roll om medlemskapet kommer i juli eller september. Lite is i magen skadar inte i det här läget, och då kan det hjälpa med det mantra som Jens Stoltenberg har upprepat under den krokiga resan: Att Sverige ska komma med i Nato ”As soon as possible.”