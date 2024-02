Länge utmärkte sig Sverige genom att ge minsta möjliga ersättning till de flyktingar som lämnat Ukraina och ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, något som EU aktiverade kort efter den fullskaliga invasionen. Massflyktsdirektivet ger ukrainska flyktingar rätt att bo och arbeta i valfritt EU-land. Under tiden de etablerar sig i det nya landet och söker arbete får de även en ersättning som ska täcka levnadsomkostnader, och det är här Sverige har skämt ut sig genom sin snåla linje. En vuxen ukrainare som bor ensam får i dag 71 kronor per dag. Den som delar hushåll med en annan vuxen får 61 kronor, och för barn är ersättningen mellan 31 och 57 kronor per dag. Detta förväntas alltså räcka till mat, kläder och andra personliga utgifter.