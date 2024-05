När jag konstaterade att det var just detta vi avböjt samt att hennes försäljningstaktik därför inte var schysst, bröt hon ihop i vårt vardagsrum. Vi fick hämta vatten och i princip trösta en tjej i dryga 20-årsåldern som antagligen gick på provision och bara följde order från sin chef.

De oseriösa aktörerna drabbar enskilda konsumenter och sänker trovärdigheten hos yrkeskåren – hos alla hederliga försäljare som skapar vinst åt sina företag, arbetstillfällen åt andra och som i förlängningen bidrar till vår gemensamma välfärd. För tyvärr är det ju så att just försäljare oftast uppmärksammas när något inte står rätt till.

Kunder vittnar om hur de har manipulerats att beställa dyra tjänster de inte har råd med och som inte går att avbeställa. En kvinna säger att hon förstod först i efterhand att personen som tog emot henne på mottagningen hade ansökt om kredit i hennes namn under pågående möte, något som resulterade i ett skuld på 25 000 kronor. Detta trots att mötet skulle handla om en fri konsultation.

Metoden från företagets sida tycks, enligt kundernas berättelser, handla om att få kunderna att nappa på ett omfattande paket av tjänster. Uppenbarligen förstår inte alla vad de tackar ja till, och när den insikten kommer är det för sent.

Konsument Borås uppger att de får in många klagomål som rör just Aroma spa. Nationellt sett är bolaget dock långt ifrån ensamt om att kritiseras, och därför finns det anledning att lyfta problemet till en mer generell nivå. Förra året fick Arn, Allmänna reklamationsnämnden, in drygt 32 300 anmälningar, vilket var en ökning med över 6 200 ärenden jämfört med 2022. Faktum är att 2023 sticker ut negativt som ett rekordår sett till antal anmälningar – de senaste två åren noteras en ökning med 60 procent.