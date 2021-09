Underfundig metateater på Backa

Från foajén leds vi backstage genom en korridor och in i ett sparsmakat rum, där publiken får agera fluga på väggen när en teaterensemble kommer in för att börja dagens repetitioner av Hamlet. Den politiskt korrekta regissören (Anna Harling) är stressad och stöttas av den väldigt välvillige – och något irriterande – scriptan (David Bengtsson). Under repetitionerna käbblas och tjafsas det. Musikerna låter sig välvilligt flyttas hit och dit och en fastighetsskötare vid Backa teater kommer in för att fixa en krånglande dörr. Oron inför den stundande premiären, även om den har veckor kvar, är påtaglig.