Trean i serien Amerikaäventyret är värd att läsa – men det känns inte som 1917

Foto: Stefan Tell

Det är 1917. Fjortonåriga Ingrid har rest från Sverige till New York och bor hos två äldre damer. En dag får de ett meddelande från några vänner i södra USA. Vännernas dotter är journalist som rapporterar om våld mot svarta, och nu är hon efterlyst av polisen där. Ingrid och hennes vänner måste åka dit och ta med journalisten hem till New York, en resa som inte alls är riskfri. Och om de kommer tillbaka till New York, är det verkligen säkert där?