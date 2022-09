Torbjörn Flygt går i mål med massivt romanbygge

Det finns författare som lyckas se det stora i det lilla och som genom mänskliga öden också målar fram tiden karaktärerna lever i. Per Anders Fogelström är en av de svenska mästarna i genren och lärjungen Flygt går helt klart i hans fotspår. Det är inget mindre än en litterär bragd som författaren genomfört när han med romansviten om familjen Kraft ger tidsandan kropp och beskriver Malmös och därigenom Sveriges utveckling under ett halvt sekel.

Under tre händelserika dygn runt midsommar får vi följa Johan på hans irrfärder, samtidigt som han vandrar ut och in i minnena och på så vis fyller igen tidsgapet till den förra romanen. Uppbyggnaden för tankarna till kammarspel och förtätade familjedramer à la Strindberg och Norén, eller för all del Thomas Vinterbergs ikoniska film ”Festen”, med den väsentliga skillnaden att här inte sker några definitiva uppbrott eller alltför våldsamma uppgörelser. Torbjörn Flygt håller sig trofast inom de vardagliga gråzonerna. Med sin häpnadsväckande iakttagelseförmåga går han fram likt en skönlitteraturens socialantropolog och beskriver tillvaron med alla dess skavanker och tillkortakommanden, samtidigt som han förmår lyfta fram det sköra och vackra som vi också möter på vägen genom livet.