Tilia Thorell: Tilia Thorell: Nya ”Percy Jackson” får min ålderskris att blekna bort

Den nya serien ”Percy Jackson and the Olympians” har haft premiär på Disney+, något som BT:s ungdomsskribent Tilia Thorell har sett fram emot. Men någonstans bland all förväntan finns också känslan av att ha växt upp för snabbt.