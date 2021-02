Skivtipset: Pianoskiva inspirerad av Debutantprisvinnaren

Hederos, som tidigare har spelat med Soundtrack of our lives, Sofia Karlsson och Nino Ramsby, är just nu aktuell med musiken till SVT-serien ”Tunna blå linjen”. Detta är en solopianoskiva från förra året med musik som andas Chopin, svensk folkmusik och i fallet ”Bara jobba, inte pausa”, Keith Jarrett. Mycket behaglig och lätt att avnjuta.