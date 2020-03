Skivrecension: Mörker och melankoli

The Weeknd Album: After Hours Bolag: XO/Republic Genre: R&B

The Weeknds musik har alltid varit melankolisk och fylld med smärta, både i ljudbild och lyrik. R&B har varit den stadiga grunden, med tunga sängkammarbeats och dekadenta texter, men nu har det dock gått ett tag sedan vi faktiskt fick höra hemsökande ljudbilder. På "After hours" får vi som tur är höra just mörkret och melankolin, med fantastiska samplingar av The xx's "intro" och Elton Johns "Your song". Ur dekadensen kommer fantastisk popmusik, men Tesfayes magi ligger i de melankoliska, mörka R&B-balladerna och inte i Mix Megapol-radiohits. Den pop som finns på "After hours" känns malplacerad och hade gärna ersatts med ännu mer originalitet och ångest i mängder, och inte med en massa Max Martin-propaganda.