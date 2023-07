Skådespelarstrejk kan påverka Europa

En skådespelarstrejk i Hollywood skulle kunna påverka flera tv-produktioner i Europa, bland annat "House of the dragon". Arkivbild.

En skådespelarstrejk i Hollywood skulle kunna påverka flera tv-produktioner i Europa, bland annat "House of the dragon". Arkivbild. Foto: Willy Sanjuan

En skådespelarstrejk skulle inte bara påverka amerikanska produktioner. Flera tv-serier spelas just nu in i Europa, bland andra "House of the dragon", "Anfor" och "Industry". Strejken skulle även drabba Kate Winslets drama "The place" och Disneyproduktionen "Doctor Who" är hotad.