I Emma Palmkvists bearbetning är det just färgen som står i fokus. Hur förklarar man en färg som går utanför det av fysikens lagar fastställda röd-gul-blå-spektret? Kanske är det ett nytt grundämne? Den nippriga forskaren, spelad av alltid lika skickliga Josefin Neldén, får snabbt storhetsvansinne, innan det istället bestäms att meteoriten och det mystiska den för med sig ska begravas under tjocka lager cement och glömmas bort. Nästan hundra år senare, på 1970-talet, ligger ett McDonalds på platsen där Egon Ebbersten – lovande praktikant från Teaterhögskolan i Malmö – nervöst glider runt på rullskridskor och serverar sina gäster. Det står klart att något mystiskt har uppenbarat sig i samhället och att färgen som omöjligt kan vara en färg har kommit tillbaka. I föreställningens roligaste scen rumlar nu en grupp vitplast-klädda forskare in och muttrar oförståeligt till varandra samtidigt som deras forskningsstation bubblar och kladdar och skummar i regnbågens alla färger. Snart bortträngs ämnet igen, tills den dyker upp igen i oktober 2021…