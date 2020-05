Rocklegendaren Little Richard är död

Foto: Marta Myskova/AP/TT

Rockmusikern Little Richard är död, det bekräftar hans son Danny Penniman för tidningen .

Little Richard anses vara en av förgrundsgestalterna inom rock 'n' roll och slog igenom stort med låten "Tutti frutti" 1956. Hans musik har influerat många musiker, exempelvis berättade Elton John för Rolling Stone 1973 att Little Richard var en av hans stora förebilder.

Han föddes som Richard Penniman 1932 i Macon, Georgia i USA. Han upptäcktes av gospelmusikern Sister Rosetta Tharpe vid 14 års ålder och hon bjöd in honom att vara förband innan hennes framträdanden.

Han hade en lång rad hits som "Long tall Sally", "Rip it up" och "Lucille" 1957. Hans sista stora hit var "Good golly miss Molly" 1958, efter den hamnade han aldrig mer på topp 10 på topplistan i USA. Men hans låtar spelades in av bland andra The Beatles.

Little Richard lade musiken på hyllan 2013. Hans son Danny Penniman säger till Rolling Stone att det fortfarande är oklart vad fadern dog av.

Little Richard blev 87 år.